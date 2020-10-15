Fransa’da Sağlık Bakanı Veran’ın evine Covid-19 baskını
Fransa'da polis, Sağlık Bakanı Olivier Veran, eski Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in evlerine baskın düzenledi. Gerekçe olarak Koronavirüs salgının kötü yönetilmesi gösterildi.
Le Monde gazetesi, baskın sırasında bu siyasetçilerin Covid-19'a karşı alınması gereken önlemleri alıp almadığının kontrol edildiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, “Covid-19 salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle Fransa Adalet Divanınca 7 Temmuz'da açılan soruşturma kapsamında Veran, eski Başbakan ve Le Havre Belediye Başkanı Philippe, şubatta Sağlık Bakanı görevinden istifa eden Buzyn, eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon'un evlerinde polis tarafından arama gerçekleştirildi. Veran ve Salomon'un ofislerine de baskın yapıldığı” belirtildi.
HÜKÜMETE YÖNELTİLEN 9 SUÇLAMA KABUL EDİLDİ
Veran, Philippe ve Buzyn hakkında salgın başladığında suç duyurusunda bulunmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı. Mahkeme, hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu işleme almayı kabul etmişti. Mevcut Başbakan Jean Castex hakkında da Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle geçen ay suç duyurusunda bulunulmuştu.
Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Fransa Adalet Divanı yargılayabiliyor.
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