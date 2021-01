Fransız oyuncu, senarist ve oyun yazarı Jean-Pierre Bacri hayatını kaybetti

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:29

Fransız oyuncu, senarist ve oyun yazarı Jean-Pierre Bacri, pazartesi günü Paris'te hayatını kaybetti. Variety'nin haberine göre, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Bacri'nin ölümü, menajeri Anne Alvares-Correa tarafından AFP'ye doğrulandı.

24 Mayıs 1951'de Cezayir'in Castiglione kentinde doğan ve kariyerine 80’li yıllarda başlayan Bacri, meslektaşı ve eşi Agnès Jaoui ile birlikte pek çok yapıma imza attı.

Jean-Pierre Bacri ve Agnès Jaoui



Bacri ve Jaoui'nin, yabancı dilde en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilen ve en iyi senaryo dalında César ödülüne değer görülen "The Taste of Others", Cannas’da en iyi senaryo ödülünü kazanan "Look at Me", Alain Resnais’in yönettiği "Hayat Bir Şarkıdır" (Same Old Song) gibi pek çok filmde imzası bulunuyor.

İkilinin kaleme aldığı "A Family Affair" ve "Cuisine et Dépendances" adlı iki de oyunları var.

Bacri'nin ölümünün ardından, Fransa'da pek çok film yapımcısı, aktör, sektör figürü ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımlar yaptı.