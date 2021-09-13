13 Eylül 2021 Pazartesi, 00:01

D. H. Lawrence ile Frieda von Richthofen’in dokunaklı hikâyesi ve Lady Chatterley’in Sevgilisi romanının gerçek esin kaynağı...

Aristokrat bir Alman baronun kızı Frieda, İngiliz dili profesörü kocası Ernest Weekley ve üç çocuğuyla Nottingham’da yaşamaktadır. Ernest ile olan evliliğine hapsolan Frieda, yaratıcı enerjisi ile dikkat çeken, meteliksiz ama hırslı genç yazar D. H. Lawrence ile tanışır.

Fırtınalı ilişkileri pek çok roman karakterine ilham olurken, edebiyatın gidişatını sonsuza dek değiştirecek yaratıcı bir taşkınlığı ortaya çıkarır. Ancak görev ve hür irade ikilemi arasında yaptığı seçimin Frieda için korkunç bir bedeli vardır.

Annabel Abbs, dört karakterin farklı bakış açısıyla kaleme aldığı romanı Frieda - Gerçek Lady Chatterley’in Romanı’nda, daha anlamlı bir yaşam arayan cesur bir kadının dünyadaki yerini bulma mücadelesini gür bir sesle aktarıyor.

Frieda - Gerçek Lady Chatterley’in Romanı / Annabel Abbs / Çeviren: Özlem Yüksel / Hep Kitap / 388 s.