Fuat Oktay: Uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğine oynayacağız

09 Haziran 2021 Çarşamba, 18:36

Ankara’da Ankara’daki Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini söyledi.

Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"UÇAN ARAÇLARA GELDİĞİMİZDE..."



Konuşmasında dikkat çekici iddialarda bulunan Oktay, ‘uçan arabalardan’ söz etti. Oktay, kendileri için elektrikli otomobilin sadece otomobilden ibaret olmadığını ifade ederek şunları dile getirdi: Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var.

Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz.

"KİMİN LAF ÜRETTİĞİNİ, KİMİN İŞ ÜRETTİĞİNİ DE ÇOK İYİ BİLİYOR"



Milletimiz bunların hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini de çok iyi biliyor. Bu millet kiminle selamı-sabahı keseceğini de Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Hangi cahille sohbeti keseceğini’ çok iyi biliyor. 19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek inşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz.