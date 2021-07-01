Fulham'ın yeni menajeri Marco Silva oldu

İngiltere Championship takımlarından Fulham, takımın başına Marco Silva'nın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 20:42
Fulham'ın yeni menajeri Marco Silva oldu
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Fulham'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Marco Silva ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken kulübün efsane isimlerinden Luis Boa Morte'nin Silva'nın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marco Silva'nın yeni antrenörümüz olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Takıma hoş geldin Marco."

Fulham'ın paylaşımı:


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