Fulham'ın yeni menajeri Marco Silva oldu
İngiltere Championship takımlarından Fulham, takımın başına Marco Silva'nın getirildiğini açıkladı.
Fulham'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Marco Silva ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken kulübün efsane isimlerinden Luis Boa Morte'nin Silva'nın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Marco Silva'nın yeni antrenörümüz olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Takıma hoş geldin Marco."
Fulham'ın paylaşımı:
Incoming: ?????????? ??????????!#FFC— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 1, 2021
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