A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan'a 2-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ın gollerini 28. dakikada Dejana Stefanovic ve 54. dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic kaydetti.
Müsabakanın 57. dakikasında milli kaleci Gamze Yaman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tribünden izledi.
Bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşayan Türkiye, 4 puanda kaldı. Sırbistan ise ilk galibiyetini aldı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e 'Squid Game' tepkisi
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Benzin fiyatlarına bir zam daha!