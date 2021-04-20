Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar: "Avrupa Süper Ligi iptal olacak fakat yine bu kulüpler kazanacak"

20 Nisan 2021 Salı, 22:37

Futbol dünyası Avrupa Süper Ligi’nin ilk adımlarının atılmasıyla bir kaosa sürüklendi. Dünyanın en büyük futbol kulüpleri arasında yer alan 12 takımın yani Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus bu ligde yer alacağı geniş futbol kesimleri tarafından eleştiri bombardımanına maruz kaldı. Peki bu kulüplerin bu kararı almasının ardında ne yatıyor?

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar atılan bu adımları Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

“BU KULÜPLER BU RESTİ HEP ÇEKİYOR”

Futbolda başı çeken bu kulüplerin UEFA’ya bu resti belirli zaman aralıklarıyla çektiğini söyleyen Tuğrul Akşar, “Şampiyonlar Ligi gelirlerinin yaklaşık her yıl yarısı bu kulüplere gidiyor. Durum böyleyken, bu kulüplere daha fazla para aktarmak, çevre ligleri giderek daha da yoksullaştıracak ve onların rekabet güçlerini zayıflatacaktır. İmzacı olan bu kulüplerin sahipleri daha fazla para kazanmak ve daha çok kâr elde etmek için böyle girişimlerde bulunuyorlar. Fakat ben UEFA’nın kesenin ağzını açarak bu oluşumu durduracağını düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE LİGİ VE ÇEVRE LİGLER YOKSULLAŞACAK

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasının ya da UEFA’nın bu kulüplere yeni tavizler vermesinin Türkiye gibi çevre ligleri yoksullaştıracağını söyleyen Akşar, “Alınan bu kararın gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Fakat her iki ihtimalde de Türkiye gibi çevre ligler bu durumdan çok kötü etkilenecek. Bu büyük kulüplere verilecek olan paralar tamamiyle çevre liglerden kesilecek ve futbol dünyasındaki makas iyice açılacak” dedi.

1992 yılında da buna benzer G14 oluşumunun olduğunu, UEFA’nın o dönem Şampiyon Kulüpler Kupası formatını değiştirerek Şampiyonlar Ligi’ne dönüştürdüğünü ve gelirleri o kulüplere aktararak oluşumun önüne geçtiğini vurgulayan Akşar, “Bu kulüplerin amacı UEFA’dan daha fazla kopartabilmektir. Bu kulüplerin Şampiyonlar Ligi’nin marka değerini artırıyor olmaları, bu turnuvadan elde edilen paranın yarısının bu kulüplere transferini haklı göstermez. Örneğin, bu kulüplerin yıllık ortalama Şampiyonlar Ligi geliri 99.8 Milyon Avro’ya ulaşırken, diğer 20 kulübün ortalama gelirleri 47.9 milyon Avro civarında. Yani, zaten şu haliyle bile gelirleri, çevre lig kulüplerinin gelirlerinin iki katına ulaşmış durumda” diyerek konuşmasını sonlandırdı.