Futbola beyaz bir sayfa: Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var?

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:44

Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden 12 tanesi UEFA'dan ayrılıkçı bir kararla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ortak bildiriyle duyurdu.

İngiltere, İspanya ve İtalya’dan 12 kulüp uzun süredir konuşulan yeni futbol turnuvası için adımları atmaya başladı. Avrupa Süper Ligi, İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri tarafından oluşturulacak.

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA’nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuva olan Avrupa Süper Ligi, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi’ne benzeyeceği bir organizasyon.

Şu an için 12 takımın yer aldığı oluşumda ilerleyen günlerde 3 takımın daha katılması bekleniyor. Turnuvada 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa Süper Lig'inde şu an için yer alan takımlar şu şekilde:

Manchester United

Liverpool

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Inter

Milan

Juventus

AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN FORMATI NASIL OLACAK?

20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.

Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.



Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek. Maç takvimi için hafta içi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.



Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

UEFA'DAN YAPTIRIM UYARISI

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde yapacakları reformları yarın duyurmayı planlıyordu ancak 12 kulüp, UEFA’nın duyurusundan önce davranmayı tercih etti. UEFA, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpleri UEFA organizasyonlarının tamamen dışında bırakma uyarısında bulunuyor.

UEFA, Premier League, LaLiga ve Serie A yönetimlerinden ortak açıklama şu şekilde:

“FIFA’nın da açıkladığı gibi, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler.”

Avrupa Kulüpler Birliği de, 12 futbol takımı tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir açıklama yaptı:

“Birliğimiz, bugün medyada bulunan ‘Avrupa Süper Ligi’ modeline şiddetle karşı çıkmaktadır. Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu 12 kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği’nden istifa etti."

Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu belirten FIFA'dan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı:

“Futbolun yönetici organlarının bu yapının eşitlikçi kalmasını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu şartlar gereğince, FIFA olarak bu ‘kapalı Avrupa kaçış liginin’, uluslararası futbol iskeletinde yer almasını onaylamadığımızı bildirmek istiyoruz.”

Premier League yönetimi de Avrupa Süper Ligi projesine karşı olduğunu açıkladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Türk futbol kulüplerinin yer aldığı Kulüpler Birliği yeni turnavaya karşı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını futbolun ortak çıkarının önüne koyduğunu açıkça ortaya koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.”



