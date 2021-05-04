Kız Kulesi Turizm Bakanlığı'na geçti, İBB Sözcüsü Ongun açıklama yaptı
Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. İBB Sözcüsü Murat Ongun; "Mülkiyeti İBB'de bulunan" ibaresi ile Kız Kulesi'nin mülkiyetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiğini duyuran Doğan Haber Ajansı'na yanıt verdi.
Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.
Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA
İBB Sözcüsü Murat Ongun; "Mülkiyeti İBB'de bulunan" ibaresi ile Kız Kulesi'nin mülkiyetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiğini duyuran Doğan Haber Ajansı'na yanıt verdi. Ongun, Kız Kulesi'nin mülkiyetinin İBB'de olmadığını açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ongun, "Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değildir. Bu yüzden mülkiyetinin İBB’den alınması söz konusu değildir, kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.
Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değildir. Bu yüzden mülkiyetinin İBB’den alınması söz konusu değildir, kamuoyunun bilgisine.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 4, 2021
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