Galatasaray 2-0 öne geçti, Trabzonspor beraberliği sağladı, Karadeniz’de puanlar paylaşıldı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 07:00

Karadeniz’deki Süper Lig randevusunda Trabzonspor evinde 2-0 geriye düştüğü dev maçta Galatasaray’la 2-2 berabere kaldı. Sezona 3’te 3’le başlayan Bordo-Mavililer, ilk puan kaybını yaşarken liderliği averajla Beşiktaş’a kaptırdı. Sarı-Kırmızılılar, 3. haftada 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldığı Kasımpaşa mücadelesindeki aynı senaryoyu Trabzonspor karşısında da yaşadı. G.Saray son iki maçta 4 puan yitirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yenen ilk golde topu kaybeden Abdülkadir Ömür’ü 37’de oyundan aldı. Taraftarlar, genç futbolcuyu ıslıkladı. Yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir’i takım arkadaşları ve G.Saraylı Taylan teselli etti.

‘SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM’

ABDULLAH AVCI: Bireysel hatalarımızı G.Saray cezalandırdı. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyundan memnunum, skordan memnun değilim.

CORNELIUS: 2-0 geriye düşmek kolay bir başlangıç değildi. Geri dönmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Gol attığım için mutluyum. Kişisel hatalarımız var. Benim de var. Biz bundan daha iyi bir takımız.

NWAKAEME: Kolay bir rakiple oynamadık. G.Saray gibi bir takımla oynadık. 1 puanla sahadan ayrıldık. Sonraki maça odaklanmamız gerekiyor.

ŞENOL GÜNEŞ’E DESTEK

FATİH TERİM: 2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef. Benim hedefimde ilk yarıdaki G.Saray var. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm. Bazı oyuncular daha çabuk forma girmeli, yoksa forma kolay olmayacak. Şenol Güneş yapılanları hak etmedi. Şenol Hoca’ya ayıp ediyorsunuz. Milli Takım etrafında toplanmalı, yardımcı olmalıyız. Şu dört maç! Sonra istikbale bakarsınız. Nedir bu harakiri. İşin teknik, ekonomik tarafı. Geberttiniz, öldürdünüz!

EMRE KILINÇ: 2 haftadır 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Kaybettiğimiz bu puanları ilerleyen haftalarda telafi edeceğiz inşallah.

YEDLIN: İlk yarı iyiydik. İyi baskı yaptık ve iki gol bulduk. İkinci yarıda konsantrasyonumuzu kaybettik. Kasımpaşa hem de Trabzon maçında öğrenmemiz gereken durumlar var.

PENALTI İSYANI

Trabzonspor, 24. dakikada ceza sahasında Bakasetas’ın vuruşunda Nelsson’un eline gelen topta penaltı bekledi, hakem Palabıyık devam ettirdi. Bordo-Mavililer, Morutan’ın, Hamsik’in yüzüne gelen dirseğinde de kart bekledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının geçirdiği ev kazası sonucu yaralanması üzerine maça gelemedi.