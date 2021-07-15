Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 13:38

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu için kadrsonu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.



Yeni Malatyaspor, sosyal medyadan Benjamin Tetteh'in sözleşmesinin uzatıldığını şu paylaşımla duyurdu: