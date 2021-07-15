Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu için kadrsonu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.
Yeni Malatyaspor, sosyal medyadan Benjamin Tetteh'in sözleşmesinin uzatıldığını şu paylaşımla duyurdu:
Transfer | Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 14, 2021
Hoş geldin Benji! #BT19 pic.twitter.com/vPsOD8BIYT
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