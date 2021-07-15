A Spor'da dikkat çeken diyalog: Ne para çalıyorlar abi sen bilmiyor musun?
A Spor’da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ’ın seslerinin yayında olmadığını düşündükleri anda söyledikleri gündem oldu.
Programda maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, “Abi ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah’ım” dedi. Sarıdağ da buna, “Bilmez miyim abi” diye cevap verdi.
Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ’ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu olurken mikrofon kazası sosyal medyada çok konuşuldu.
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