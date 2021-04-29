Manisa FK, Türkiye’de 29 yıl sonra ilki başarmak üzere

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:08

Manisa Futbol Kulübü, bu sezon 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik kaydederek en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon ile arasında 15 puanlık fark yaratmayı başardı. Ligin son maçında Sarıyer ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, 83 puanla ligde şampiyonluğu garantilemiş durumda. Siyah-beyazlılar, Sarıyer’le oynanacak maçta galip gelirse 29 yıl sonra Türkiye’de namağlup şampiyon olan ilk takım olacak.

SON NAMAĞLUP ŞAMPİYON: BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan son takım olmuştu.Türkiye liglerinde 145 takım arasında ligi namağlup bitirmeye aday olan tek kulüp, 2. Lig’in son maçında mağlup olmazsa adını tarihe yazdıracak.

Manisa FK, son maçında Gümüşhanespor ile karşılaştı ve 6-0’lık net skorla hanesine 3 puan yazdırdı. Gol perdesini ikinci dakikada aralayan Abdurrahman Emir Alagöz’ün ardından 13. dakikada Hakan Barış, 26. dakikada ve 61. dakikada Mehmet Uysal, 30. dakikada ise Mehmet Durak’ın golleriyle ilk yarı sonlandı. İkinci yarının tek golünü Ferhat Yazgan kaydederken, siyah-beyazlılar adeta şov yaptı. Ligde tek maçı kalan Manisa FK, adını tarihe yazdırmaya bir adım uzaklıkta.

‘’GURUR DOLU ŞAMPİYONLUK’’

Manisa FK teknik direktörü Serkan Özbalta, takımının muhtemel namağlup şampiyonluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

‘’Gurur dolu bir şampiyonluk, içinde çok şeyin olduğu bir şampiyonluk. Bu oyuncu grubu çok özel bir grup. Namağlup şampiyonluk kupamızı aldık. Beşiktaş namağlup şampiyon olduğu 1991-1992 sezonunda ligi 30 maç üzerinden bitirdi ama biz onu egale ettik. Şu ana kadar 35 maç yaptık. Niyetimiz Sarıyer maçını da namağlup bitirmek. Çok özel bir şampiyonluk oldu ve bunu katmerleyerek maçı da pazar günü oynayacağız. Manisalılar tribünde bizi destekleyemedi ama kalplerinin bizimle oluğunu biliyorduk. Bu şampiyonluk Manisa'ya armağan."