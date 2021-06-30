Galatasaray harekete geçiyor: Taylan'ı hedef gösterenler hakkında suç duyurusu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:52

Habertürk'ün haberine göre; LGBT'ye destek veren tişörtü vermesi gündem olan yıldız futbolcu için TV100'de yayınlanan bir programda ağır eleştiriler yapan yorumcular Emre Bol ve Turgay Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın milli orta sahası Taylan Antalyalı LGBT'ye destek veren tişörtü nedeniyle Turgay Demir ve Emre Bol tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Sosyal medyada viral olan bu olayın ardından birçok sporcu ve ünlü isim Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtmiş ve bu yapılanın homofobik bir saldırı olduğunu ifade etmişlerdi.



