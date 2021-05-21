Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Sasa Planinsec'i kadrosuna kattı

21 Mayıs 2021 Cuma, 19:37

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Slovenyalı milli orta oyuncu Sasa Planinsec'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Sasa Planinsec'e 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz." denildi.