Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Sasa Planinsec'i kadrosuna kattı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sloven orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Slovenyalı milli orta oyuncu Sasa Planinsec'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Sasa Planinsec'e 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz." denildi.
İlgili Haberler
- Fatih Altaylı: “Düşün Galatasaray’ın yakasından”
- Burak Elmas: “Yönetim seçilene kadar yeni sezon çalışmaları Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır”
- Ceyhun Gülselam'dan Mustafa Cengiz'e yanıt gecikmedi
- Mustafa Cengiz: Fatih Terim'i düşünmüyorum
- Mustafa Cengiz'den flaş başkanlık açıklaması
Video Haberler
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar