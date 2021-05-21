Mustafa Cengiz'den flaş başkanlık açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 18:59

Mustafa Cengiz, bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz, bugünkü basın toplantısında, "Ben 29 Mayıs'ta yapılacak ilk seçimlerde aday olmayacağımı söyledim. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara teklif ettim ama kabul etmediler." ifadelerini kullandı.

Ancak basın toplantısının sona ermesinden sonra Mustafa Cengiz basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı, "Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Benim amacım 'Galatasaray başkanı olarak ölmekmiş' öyle diyorlar, inşallah öyle olur."