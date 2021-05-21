Mustafa Cengiz'den flaş başkanlık açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim." dedi.
Mustafa Cengiz, bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Daha önce seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz, bugünkü basın toplantısında, "Ben 29 Mayıs'ta yapılacak ilk seçimlerde aday olmayacağımı söyledim. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara teklif ettim ama kabul etmediler." ifadelerini kullandı.
Ancak basın toplantısının sona ermesinden sonra Mustafa Cengiz basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı, "Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Benim amacım 'Galatasaray başkanı olarak ölmekmiş' öyle diyorlar, inşallah öyle olur."
Video Haberler
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar