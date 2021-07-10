Galatasaray kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:42

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Arda Turan, karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda PSV Eindhoven'a karşı oynayacakları maçlara hazır olmak istediklerini belirtti:

"Kazanma alışkanlığını korumak önemli. Herkesten önce oynayacağımız için hazırlıklara önce başladık. Özverili çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Skordan ziyade oyun önemli. İyi de oynadık. Çok iyi çalışıyoruz. Kazandık, mutluyuz. Bugün bizim için önemli olan skordan çok oyundu. Hocamızın istediklerini sahaya yansıttık. PSV maçına kadar hazır olmak istiyoruz."

"GALATASARAY BÜYÜK BİR AİLEDİR"

Arda Turan, şampiyonluğu kazanmaya çalışacaklarını kaydetti:

"Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmaya çalışacağız. Bu sezon saha içinde Galatasaray için elimden geleni yapacağım. Galatasaray armasına hizmet etmek çok önemli. Galatasaray, büyük bir ailedir. Özellikleri ve kendi içinde dinamikleri olan bir ailedir. Seçimimizde 4.500 kişi oy kullanabiliyor. Galatasaray'ın özel şeylerinin olmasını seviyorum."

"FLORYA'DAN ÇIKAN GENÇLER ŞANSLILAR"

Turan, sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz günlerde antrenmanı ziyaret eden efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ile ilgili ise şunları söyledi:

"Hagi ve Popescu bizim efsanemiz. Hayatımızın en güzel anlarını yaşatan efsanelerdir.. Onların Florya'da olması bizi hep mutlu eder. Florya'dan çıkan gençler çok şanslılar. Her biri bizim için çok değerli. Galatasaray'a sadece 10 numaralar, kanat oyuncuları değil, savunmacılar da lazım."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray kaptanı, Şampiyonlar Ligi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti:

"Salı günü Olympiacos ile bir maç daha yapacağız. Ondan sonrası artık Şampiyonlar Ligi. Olmak istediğimiz yer için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız."