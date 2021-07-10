Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezonun ilk hazırlık maçında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladığı Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde: Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda, Yunus, Kerem, Oğulcan.
Sarı kırmızılılarda yedek kulübesinde ise İsmail, Fatih, Alpaslan, Babel, Falcao, Emre Akbaba, Atalay, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Marcao, Sekidika, Ali Yavuz ve Feghouli oturacak.
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