Galatasaray'da Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:28

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, iyi bir maç çıkardıklarını belirtti:

"Memnunum. Fizik olarak epey yol aldık. Oyuncularımız konsantre. Sonuçtan bağımsız olarak özellikle ilk yarıdaki oyun hoşumuza gitti. Çok pozisyon bulmamız iyi. Pas oyununu iyi oynadık. Kazanmak, kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek, geride olduğun zaman kabullenmemek önemli şeyler. Genç arkadaşlarımın performanslarından memnunum.

Programımıza göre Dinamo'dan başlayarak, Kasımpaşa biraz daha oradan yukarıda. En sonda da daha önemlisi, Olympiakos ile dışarıda oynamak. 3 yükselerek giden takım listesi yaptık. Memnunum, fizik olarak yol aldığımız ortada, Scott arkadaşlarla iyi işler becermiş."

67 yaşındaki teknik adam, Marcao'yu karşılaşmada oynatmamasının sebebini ise "Marcao'yu riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntı vardı." ifadeleriyle açıkladı.

"YAPSAK DA, YAPMASAK DA GARANTİSİ YOK"

Terim, kulübün transfer süreçlerine dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Transfer konusunda başkanımız ve yönetim kurulumuz uğraşıyor. Taraftarların içi rahat olsun. Olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Anlayabiliyorum. PSV maçı yaklaşıyor ama paniğe gerek yok. Ben görüyorum, uğraşılıyor, hem de günün her saati. Bizzat başkanımız görüşmeleri kendisi yapıyor.

Galatasaraylılar rahat olsunlar. Burada 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da garantisi yok. Başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Biraz gecikmiş olabilir. Çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Eylül'e kadar zamanımız var."