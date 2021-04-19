Galatasaray - Nesibe Aydın serisinde bir erteleme daha

Galatasaray'ın Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Nesibe Aydın GSK ile oynayacağı ilk maç, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

AA
19 Nisan 2021 Pazartesi, 17:12
Galatasaray - Nesibe Aydın serisinde bir erteleme daha
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

İki ekip arasındaki seri, sarı-kırmızılı takımdaki vakalar nedeniyle önceki tarihlerde de ertelenmişti.


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