Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini alması için son günü 11 Haziran
Galatasaray, Olağan Genel Kurulu'nun 12 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Onyekuru'nun ve Fatih Terim'in durumu belirsizliğini koruyor.
Galatasaray’da 19 Haziran’daki seçim transferde belirsizlik doğuracak. 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitecek teknik direktör Fatih Terim’in devam edip etmeyeceğinin yanı sıra mukavelesi sona eren 12 futbolcunun durumunun ne olacağı bilinmezliğini koruyor. Yaşanan süreç, Onyekuru’nun Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğini de etkileyecek.
4.3 MİLYON AVRO LAZIM
Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında 3. kez kiraladığı Onyekuru’nun kontratında, satın alma opsiyonu var. Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübü Monaco’ya 4 milyon 350 bin Avro öderse, Nijeryalı oyuncusunun bonservisini alabilecek. Ancak opsiyonun devreye girmesi için Galatasaray’ın ödemeyi 11 Haziran’a kadar yapması gerekiyor. Seçimin 19 Haziran’da olması, Onyekuru’nun durumunu belirsizliğe sürükleyecek. Mevcut yönetimin, 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin Avro ödeme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
BAŞKAN CENGİZ KONUŞACAK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30’da Türk Telekom Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek; başta seçim ve adaylık durumu olmak üzere birçok konuda konuşacak.
İLK TRANSFER ALPASLAN
G.Saray, ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Göztepe’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk’le 3 yıllığına anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön liberoda oynayabiliyor.
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