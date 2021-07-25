Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti, Terim oyuncuları uyardı
Antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla saha içinde bir toplantı yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla saha içinde bir toplantı yaptı. Terim'in ilk maçtaki hataların yinelenmemesi yolunda uyarıda bulunduğu öğrenildi. Antrenmana ise sahada kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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