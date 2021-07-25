Galatasaray’ın yıldız futbolcuları için transfer teklifi gelmedi

25 Temmuz 2021 Pazar, 07:00

PSV Eindhoven karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyet sonrası sağbek, solbek ile 10 numara transferlerini tamamlayan Galatasaray’da gözler takımdan ayrılması beklenen oyunculara çevrildi. Sağbeke 20 yaşındaki Sacha Boey’i, orta sahaya 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau’yu ve solbeke 30 yaşındaki Patrick van Aanholt’u alan Sarı-Kırmızılıların, yabancı oyuncu sayısı 15’e yükseldi. UEFA Finansal Fair-Play anlaşmasından çıkan Galatasaray, hem 14 yabancı kuralına uyabilmek hem de yeni oyuncuları takıma katabilmek adına mevcut kadrosundaki maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmak zorunda.

13.7 MİLYONLUK MALİYET!

TFF’nin belirlediği rakama göre yüzde 25’lik sapma dahil Sarı-Kırmızılıların bu sezon harcama limiti 546 milyon 850 bin 687 TL. Galatasaray, primler ve bonuslar hariç yıllık maliyetleri 13 milyon 750 bin Avro’yu bulan Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne ile yol ayrımında. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mevcut takımın maaş giderinin yüzde 48’ini bu 4 oyuncunun oluşturduğunu açıklamıştı. Elmas, 4 yıldızın ücretlerini mevcut bütçeleriyle ödeyemeyeceklerini, “takımdan ayrılma” mecburiyetlerinin olduğunu iletmişti.

SORU İŞARETİ FAZLA

Ancak Burak Elmas’ın “ayrılık” talebine rağmen Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne için henüz ne Galatasaray’a ne de oyunculara resmi bir transfer teklifi gelmedi. Sadece Falcao ve Feghouli için menajerleri vasıtasıyla nabız yoklayan bazı kulüplerin ise oyunculara, Sarı-Kırmızılılardan aldıkları parayı ödeme şanslarının olmadığını ilettiği öğrenildi. Ayrıca, 4 yıldızın ayrılık halinde yeni sezonun ücretinin bir kısmını alıp almayacağı ya da “Alacağımı bonservis ücreti yerine sayın” önerisini yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne’den ise bonservis geliri ya da kiralama bedeli beklentisi içinde. Teklif gelmesi halinde, Luyindama ve Yedlin’in ayrılmasına izin verileceği öğrenildi.

CİCALDAU’DAN 5 YILLIK İMZA

Galatasaray’ın yeni 10 numarası Cicaldau dün 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu için U.Craivo kulübüne 3 sene içinde 6.5 milyon Avro bonservis ödeyecek. Rumen futbolcunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon Avro olarak belirlendi. Cicaldau, “Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak” dedi.