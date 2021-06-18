Galatasaray, Sarper Çağlar ile 3 yıllık anlaşma sağladı

18 Haziran 2021 Cuma, 19:58

Galatasaray Spor Kulübü, 18 yaşındaki Sarper Çağlar ile 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Genç golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 6 gol 5 asist kaydetti.

Galatasaray Spor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Sarper Çağlar ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı."