Galatasaray, Sarper Çağlar ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Galatasaray, alt yapıda forma giyen Sarper Çağlar ile 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü, 18 yaşındaki Sarper Çağlar ile 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Genç golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 6 gol 5 asist kaydetti.
Galatasaray Spor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Sarper Çağlar ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı."
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