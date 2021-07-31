Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıkları sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

AA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:48
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıkları sürdürdü
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda, dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise iki yarı sahada sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transfer Berkan Kutlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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