Galatasaray'ın eski divan başkanı Metin Ünlü'den ibra paylaşımı
Galatasaray'ın eski divan başkanı Metin Ünlü, iptal edilen başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Metin Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın 22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak iptal edilen başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ünlü yaptığı paylaşımda, " Sanırım, 'İdari İbrasızlık' müessesesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu şimdi daha iyi anlaşılmıştır..." ifadelerini kullandı.
SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ
Kulüpten dün yapılan açıklamada belirlenen seçim tarihinin iptal edildiği ve pandemi koşullarının imkân verdiği en yakın tarihte seçimlerin yapılacağı belirtildi.
İlgili Haberler
- Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimini sarsacak iddia
- Galatasaraylı Işın Çelebi: Varsayımlarla hareket edilmez
- Hamamcıoğlu, Elmas ve Öztürk seçimin iptalini değerlendirdi
Video Haberler
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Sağlık Bakanlığı güncel Covid-19 tablosunu açıkladı