Galatasaray'ın eski divan başkanı Metin Ünlü'den ibra paylaşımı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:08

Metin Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın 22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak iptal edilen başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü yaptığı paylaşımda, " Sanırım, 'İdari İbrasızlık' müessesesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu şimdi daha iyi anlaşılmıştır..." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Kulüpten dün yapılan açıklamada belirlenen seçim tarihinin iptal edildiği ve pandemi koşullarının imkân verdiği en yakın tarihte seçimlerin yapılacağı belirtildi.



