Galatasaray'da Emre Altundağ, görevinden ayrıldı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:49

Galatasaray'da kondisyoner Emre Altundağ, görevinden ayrıldığını açıkladı.

2018 yılından beri sarı-kırmızılı ekipte görev alan Altundağ, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiaya duyurdu. Altundağ, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılından itabaren yüksek konsantre ve coşkuyla, şu ana kadar olan hayatımın en önemli deneyimlerine şahitlik ettiğim Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı kondisyonerlik görevinden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Başta saygıdeğer Fatih Terim hocam olmak üzere, birlikte mesai harcadığım tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli Galatasaray futbolcularına sonsuz teşekkür ederim."

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Altundağ'ın paylaşımına "Çok teşekkürler Emre" yorumuyla yanıt verdi.

Altundağ'ın paylaşımı şu şekilde: