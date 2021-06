Barcelona, Eric Garcia’yi transfer etti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi biten Eric Garcia ile beş sezonluk anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Katalan devi, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden 1 Temmuz'da transfer edecek. 20 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli 400 milyon Avro olarak belirlendi.

Barcelona alt yapısında yetişen Eric Garcia, 2017-2018 sezonunda Manchester City’e transfer olmuştu.

Katalan ekibi, geçtiğimiz günlerde Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını da açıklamıştı.

Barcelona, Eric Garcia’nın transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R