Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Famalicao ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Kariyerine Atletico Madrid'te başlayan Gustavo Assunçao, Famalicao ile geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
10. TRANSFER OLACAK
Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.
Video Haberler
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Vaka sayısında endişe veren artış!
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Bayraktar'ın 17-25 itirafı savcılığın önünde