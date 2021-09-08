Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:15

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Kariyerine Atletico Madrid'te başlayan Gustavo Assunçao, Famalicao ile geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

10. TRANSFER OLACAK

Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.