Galatasaray'da Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan futbolcusu Marcao, sosyal medyada yaptığı paylaşımla teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:10
Galatasaray'da Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray'ın sözleşmesi bugün üç yıl uzatılan Brezilyalı futbolcusu Marcao, son dönemde başkan Mustafa Cengiz ile yaşadığı gerilimle gündemde olan teknik direktör Fatih Terim için bir mesaj yayınladı. 24 yaşındaki savunmacı, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

"Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde, kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler hocam..."

Marcao'nun paylaşımı: 


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