Galatasaray'da Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan futbolcusu Marcao, sosyal medyada yaptığı paylaşımla teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.
Galatasaray'ın sözleşmesi bugün üç yıl uzatılan Brezilyalı futbolcusu Marcao, son dönemde başkan Mustafa Cengiz ile yaşadığı gerilimle gündemde olan teknik direktör Fatih Terim için bir mesaj yayınladı. 24 yaşındaki savunmacı, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde, kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler hocam..."
Marcao'nun paylaşımı:
Bana kimse inanmazken siz bana inandınız,iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz.Bana öğrettiğiniz herşey için çok teşekkürler Hocam...@fatihterim pic.twitter.com/KwtIMTQgkE— Marcão (@teixeira_marcao) May 22, 2021
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası