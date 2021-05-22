Galatasaray'da Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:10

Galatasaray'ın sözleşmesi bugün üç yıl uzatılan Brezilyalı futbolcusu Marcao, son dönemde başkan Mustafa Cengiz ile yaşadığı gerilimle gündemde olan teknik direktör Fatih Terim için bir mesaj yayınladı. 24 yaşındaki savunmacı, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde, kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler hocam..."

Marcao'nun paylaşımı: