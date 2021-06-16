Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için tören düzenlendi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 23:31

Galatasaray'da sözleşmesi üç yıl uzatılan Ömer Bayram ve sözleşmesi iki yıl uzatılan Emre Taşdemir için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak törende hazır bulunurken, başkan Mustafa Cengiz toplantıya videokonferans yöntemiyle bağlandı.

CENGİZ: "İYİ VE KÖTÜ GÜNDE BERABERİZ"

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, sözlerine sağlık durumu hakkında bilgi vererek başladı:

"İyiyim bir problemim yok. Daha önce de dediğim gibi kendimi yüzde yüz Galatasaray’a vermeme engel olacak sağlık sorunu yaşıyorum. Bu dönem inşallah iki-üç ay içinde biter. Tam hizmet veremeyeceğim için seçimlere katılamadım. Bunun için beni sevenlerden, bana destek verenlerden, yarışmacı kardeşlerimiz dahil herkesten özür diliyorum."

Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Transfer yaptığımızda 3,5 yılda futbolcularla bir defa görünüyorum. İkinci olarak dönüş uçağında varlar ise merhabalaşıyorum onlarla. O kadar. Kendilerini görme şansım bir ya da iki defa Florya’da görmek dışında yok maalesef. Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum. Sevgili Emre ile Ömer’e tekrar hoş geldiniz diyorum. Bunun futbolcularımız için bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden hastanede olsam da imza törenine katılmak istiyorum. Bu kendine, karşındakine ve camiaya saygıdır."

19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayan ve görev süresi dolacak olan Mustafa Cengiz, ilk olarak Ömer Bayram'a seslendi:

"Gaziantep’e karşı sol ayakla attığın müthiş bir gol vardı. Biz seni hep öyle hatırlamak istiyoruz. Sahaya girdiğin an müthiş bir mücadele veriyorsun. Bir dönem bizim genç kardeşlerimiz de böyleydi. Kulübe geldiğin anda, bana bebekliğinden itibaren sarı-kırmızılı fotoğraflarını gösterdiler. O bana yetmişti. Bunlar çok önemli şeyler. Giderek maddileşen dünyada ya bir amacı ya da çıkarı var diyorlar. Halbuki bazı futbolcular kendisini sahaya vermez, bazıları ise yürekten mücadele eder. İstediğimiz futbolcu tipi ikincisi. Her zaman sen oyuna girince hareket ve dinamizm getirdin. Hata herkes yapar. Sana teşekkür ediyorum ve samimi olarak tekrar hoş geldin diyorum."

Cengiz, Emre Taşdemir'in ise arkasında durdu:

"Emre Galatasaray’a gelebilmek için çok düşük bir ücreti kabul etti. Kötü yorumcular hakkında kötü yorumlar yaptılar ama Emreciğim; sen gereğini yaptın. Ölümüne oynadın. Ciddi sakatlıklar geçirdin. Senden yine yüreğine koymanı istiyorum. Yabancı düşmanı asla değilim. Yabancılar alınmasın. Bir Türk olarak tüm kimliğini ve karakterini koy. Siz zaten bunu yapıyorsunuz. Benim futbolcularım kişilikli ve karakterlidir. Kamuoyu baskısı ve rakip takımın troll hesaplarıyla çok moralini bozuyorlar. Biz bunu biliyoruz. O sahte hesaplar devamla bizim futbolcuların, benim ve yöneticilerin üstüne oynuyorlar. Lütfen bunlara aldırmayın, okumamaya çalışın. Biz iyi günde ve kötü günde sizinle beraberiz."

ALBAYRAK: "BAŞKANIM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ise şu ifadeleri kullandı:

“Yine iki tane kardeşimizle birlikte imza töreninde karşınızdayız. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk’ten sonra şimdi de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir kardeşlerimizle bugün mukavele yeniliyoruz. Bu iki törende de başkanımızla birlikte bu imza törenlerini gerçekleştirdik. İki sevgili kardeşime de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık. Ne dediysek evet dediler. Ne verdiysek aldılar. Vermedik, almadılar. Tek kelime yapmadılar. Ben ikisine de Galatasaraylıların huzurunda teşekkür ediyorum. İndirim dedik kabul ettiler. Az verdik, Allah bereket versin dediler. Bu mukavelede de yine, ikisinin menajerine teşekkür ederim. Hiç zorluk çıkarmadılar. Menajerler tabii ki Ömer Bayram ne diyorsa, Emre Taşdemir ne diyorsa onu diyor. Mesajlar buralardan geliyor. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle birlikte devam etmemiz için en ufak bir engel kalmadı.”

Albayrak, başkan Mustafa Cengiz'den helallik istedi:

"Sevgili Mustafa Cengiz başkanım ile dün pasta kestik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte olduk. Duyduğum kadarıyla gece 12’de sevgili başkanımı tekrar hastaneye getirmişler. Bu geceyi yine hastanede geçirmiş. Kendisini bu kadar Galatasaray’a adamış, gecesini gündüzünü Galatasaray’a vermiş Mustafa Cengiz Başkanım; hakkınızı helal edin bize. Dün gerçekten çok çalıştınız. Halinizi gördüm ve hakikaten hakkınızı bize helal edin. Bir dakikanızı Galatasaray'sız geçirmediniz. Bugün yine hastanede kemoterapi arasında kravatınızı takarak bu imza törenine katıldınız. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Onları kaybettikten sonra üzülmeyelim. Mustafa Cengiz Başkanım büyük bir özveri ile çalışıyor. Sizi seviyoruz başkanım."

BAYRAM: "HOCAMIZ BANA GÜVENDİ"

Üç yıllık yeni sözleşmeye imza atan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti:

“Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray’da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.”

Bayram, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşmesini ise şöyle değerlendirdi:

“Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda’da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda’da Galatasaray’ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum.”

TAŞDEMİR: "KARŞILIĞINI SAHADA GÖSTERECEĞİM"

Sözleşmesi iki yıl uzayan Emre Taşdemir ise kulüpteki geleceği belirsiz olan teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini sundu:

"Evim olarak gördüğüm Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray’ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim’e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Taşdemir, PSV Eindhoven eşleşmesine dair şunları söyledi:

"Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda’ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz."