Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi, sandıklar sayılmaya başlandı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:48

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 30 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Galatasaray'da genel kurul üyeleri seçime yoğun ilgi gösterdi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İşte sonuçlar

Metin Öztürk: 180

Eşref Hamamcıoğlu: 302

İbrahim Özdemir: 24

Burak Elmas: 171

Yiğit Şardan: 81

1 Numaralı Sandık:

Metin Öztürk: 32

Eşref Hamamcıoğlu: 48

İbrahim Özdemir: 5

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

2 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 46

Eşref Hamamcıoğlu: 72

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

3 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 38

Eşref Hamamcıoğlu: 70

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

4 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 29

Eşref Hamamcıoğlu: 47

İbrahim Özdemir: 9

Burak Elmas: 38

Yiğit Şardan: 18

5 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 35

Eşref Hamamcıoğlu: 65

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 21