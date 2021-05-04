Galatasaray’da seçimin eylül ayına sarkabileceği konuşuluyor

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Sarı-Kırmızılı kulüp, genel kurulun 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs’ta yapılacağını açıklamıştı. Kulüp, belirlenen tarihte seçimin yapılabilmesi adına resmi makamlara gerekli başvuruyu yaptı. Ancak Galatasaray’ın bu başvurusuna henüz ilgili resmi kurumdan yanıt gelmedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 17 Mayıs’a kadar genel kurullar yapılamayacak. İlgili makamlar, bu tarihin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüs salgınının seyrine göre karar verecek.

EYLÜL AYI İDDİASI

Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde, genel kurulun 29 Mayıs’ta yapılamayacağı, hatta eylül ayına sarkacağı konuşuluyor. Bu ihtimal gerçekleşirse, Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin, seçime kadar görevine devam edip etmeyeceği, futbol ve diğer branşlardaki yeni sezon hazırlıklarının, transferlerin, ödemelerin nasıl çözüleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanacak.

CENGİZ’İN KARAR GÜNÜ

Başkan Mustafa Cengiz, bugünkü yönetim kurulu toplantısında, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili ekibindeki isimlere son kararını açıklayacak. Bazı genel kurulu üyeleri, başkan adaylığı için gereken 100 imzayı, Mustafa Cengiz’in adına hazırladıkları dilekçelerle dün toplamaya başladı.

İMZALAR VERİLİYOR



Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, bugün resmi adaylık başvuruları için toplanan imzaları Divan Kurulu’na teslim edecek. Burak Elmas, geçen hafta adaylık dosyasını Divan Kurulu’na vermişti. Başkan adayları 7 Mayıs’a kadar başvurusunu yapmak zorunda.

POLAT ADAY DEĞİL

Eski başkan Adnan Polat’ın seçimde aday olacağı yönündeki iddialar Sarı-Kırmızılı kulüpte çok konuşuldu. Bu dönemde Macaristan’daki yatırımları ve işleriyle ilgilenen Polat, başkan adayı olmayacağını söyledi.

HUNCA ÇEKİLDİ



Başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan Tuncer Hunca, seçimde diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu lehine çekilme kararı aldı.

