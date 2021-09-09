Galatasaray'da Sasha Boey, en az 2 hafta yok
Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı.
20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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