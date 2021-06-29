Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic, Yunanistan'ın Aris takımına transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da oynayan 29 yaşındaki Izet Hajrovic, Yunanistan Ligi'nin Aris takımına transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 17:02
Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic, Yunanistan'ın Aris takımına transfer oldu
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2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Izet Hajrovic, Yunanistan Ligi takımlarından Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2013/14 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Izet Hajrovic, Yunan ekibi Aris'e transfer oldu.

Aris, "Uluslararası Bosnalı Izet Hajrovic, önümüzdeki 3 yıl boyunca takımımızın bir oyuncusu. Hoş geldin İzzet!" açıklamasıyla transferi duyurdu.


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