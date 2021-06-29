Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic, Yunanistan'ın Aris takımına transfer oldu
Bir dönem Galatasaray'da oynayan 29 yaşındaki Izet Hajrovic, Yunanistan Ligi'nin Aris takımına transfer oldu.
2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Izet Hajrovic, Yunanistan Ligi takımlarından Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2013/14 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Izet Hajrovic, Yunan ekibi Aris'e transfer oldu.
Aris, "Uluslararası Bosnalı Izet Hajrovic, önümüzdeki 3 yıl boyunca takımımızın bir oyuncusu. Hoş geldin İzzet!" açıklamasıyla transferi duyurdu.
? ??????? ??????? Izet Hajrovic ????? ??????? ??? ?µ???? µ?? ??? ?? ???µ??? 3 ??????. ????? ????? Izet! pic.twitter.com/Uqjg5qCpUs— ARIS F.C. / ??? ???? (@ARIS__FC) June 29, 2021
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