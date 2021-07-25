Galatasaray'ın sağ ve sol bek krizi bitiyor mu?
Galatasaray'da sağ ve sol bek istikrarı sağlanamadı.
Galatasaray'da sağ ve sol bek krizi transfer çılgınlığına neden oldu. Galatasaray'da 4'üncü dönemine aralık 2017'de başlayan Fatih Terim'in sağ bek transferine ihtiyacı yoktu; hem Mariano hem Linnes'in form düzeyi yüksekti ama sol beke takviye gerekiyordu.
Sezon başında transfer edilen Latovlevici ameliyat geçirmişti ve devre arasında ilk hedef bir sol bek takviyesi yapmaktı. Devre arasında Japon Nagatomo takviyesi yapıldı ve tecrübeli futbolcu sezonun ikinci yarısında büyük katkı verdi.
Ancak Japon yıldız ikinci sezonundan itibaren istikrar yakalayamadı hatta 2019-2020'nin ikinci yarısında kadro dışında kaldı. Sol beke bu süreçte takviye edilen Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Saracchi gibi isimlerden de uzun süreli, istikrarlı bir katkı alınamadı.
Ömer'den daha çok merkez ve açıkta verim alındı. Sol bekteki problem hala daha devam ediyor. Ve Patrick Van Aanholt da 3 yıl boyunca bir daha problem oluşmaması için orada mücadele edecek.
SAĞ BEKTE MARIANO GİDİNCE
Mariano, Galatasaray'da oynadığı boyunca önemli katkılar verdi. Ve Fatih Terim, oyun kurması ve orta özelliğinden kaynaklı Mariano'dan kolay kolay vazgeçmedi. Linnes beklentilerin hep altında kaldı.
2019'da transfer edilen Şener Özbayraklı da istenilen düzeye gelemedi. Geçen sezon kadroya katılan Omar, talihsiz bir kaza geçirdi ve tedavisi devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan DeAndre Yedlin'den de arzu edilen verim alınamıyor.
Fatih Terim, "Orta yapanını" istiyor. Genç oyuncu Sacha Boey'den bu anlamda beklenti büyük. Boey'le birlikte sağ bek probleminin de çözülmesi hedefleniyor.
Kaynak: Ajansspor
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