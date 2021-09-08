Galatasaraylı genç oyuncu Barış Alper Yılmaz elinden sakatlandı
Galatasaraylı genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki İskoçya maçında sakatlandı.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. hafta maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda elinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz, 2. yarının başında oyundan alındı.
Bursa'da oynanan mücadelede İskoçya 9. dakikada Middleton'un golüyle öne geçerken, millilere beraberliği getiren gol 76. dakikada Enis Destan'dan geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Ersin Destanoğlu, rakibin yakaladığı 3 net pozisyonda gole izin vermedi.
İlk maçta Belçika'ya 3-0 yenilen Ümit Milliler, böylece ilk puanını aldı. Ümit Milliler, gruptaki 3. maçında deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak
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