Gazete almak için evden çıktı, 1 haftadır kayıp

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:07

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Ali Düğüncü, 18 Temmuz Pazar günü 14.30 sıralarında, gazete almak için evden çıktı. Cebindeki 7 TL ile markete giden ve gazetelerini alan Düğüncü, evine geri dönmedi. Düğüncü eve dönmeyince yeğeni Zeynep Sude Düğüncü ve yakınları markete giderek amcalarını sordu. Market sahibinden Düğüncü'nün gazeteleri aldıktan sonra ayrıldığı yanıtını alan yakınları, amcalarını aramaya başladı. Aramalardan sonuç elde edemeyen aile bireyleri, durumu polise haber verdi.

SOKAK SOKAK ARIYORLAR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin de aramaları sonuç vermeyince Zeynep Sude Düğüncü ve aile bireyleri, ellerindeki ilanlarla Alzheimer hastası Ali Düğüncü'yü aramaya başladı. İlanlarda, Düğüncü'nün fotoğraflarının yanı sıra fiziksel özellikleri de belirtildi. Yeğen Düğüncü, sokak sokak gezerek, direk, ağaç, duraklara ilanları yapıştırıyor. Zeynep Sude Düğüncü, amcasının Alzheimer hastası olduğunu ve topallayarak yürüdüğünü belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

'1 HAFTADIR ARIYORUZ, SONUÇ ALAMADIK'

Amcasından, 18 Temmuz günü markete gazete almaya gittikten sonra haber alamadıklarını söyleyen Zeynep Sude Düğüncü, “Amcam ileri derece Alzheimer hastası. Kendisi 18 Temmuz Pazar günü 14.30 sıralarında markete gazete almaya çıkıyor. Sonrasında evine dönmüyor. 1 haftadır kendisi kayıp, tüm aramalarımıza rağmen sonuç alamadık" dedi.





'HER YERE HABER VERDİK'

Amcasının kent merkezinde görüldüğünü ifade eden Düğüncü, “Amcamın tanımına uyan bir kişinin Güllük'te görüldüğü söylendi. Biz ve polis ekiplerinin orada yaptığı aramalara rağmen sonuç alamadık. Polis, jandarma, hastane olsun her yere haber verdik" diye konuştu.

'7 TL PARASI VARDI'

Kaybolmadan önce cebinde sadece 7 lirası olduğuna dikkat çeken Zeynep Sude Düğüncü, “Marketçi amcamın o gün gazetesini aldığını söyledi. Sonrasını bilmiyoruz. Üzerinde başka parası olmadığı ve engelli olduğu için engelli kartı var. Tek ulaşım durumu var, o da belediye otobüslerine binebiliyor. Kart merkezine gittik ancak kapalıydı, pazartesi günü gidip oraya da bakacağız" diye konuştu.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Amcasını bulabilmek için sokak sokak gezdiklerini ve her yere ilan astıklarını kaydeden yeğen Düğüncü, “Duraklara, direklere bulduğumuz her boş yere amcamın kayıp ilanını yapıştırıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. 1 haftadır ortalarda yok. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz" dedi.