Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi
Halk TV programcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, El Nusra saflarında savaşıp elinde kesik bir başla verdiği pozlarla gündeme gelen AKP’li Emrah Çelik tarafından ölümle tehdit edildi.
Gazeteci Murat Ağırel, kesik başla poz veren AKP'li Emrah Çelik tarafından tehdit edildi. Ağırel, kendisine yönelik tehdidi "Bu ‘klavye yiğidi’ni tanıyın" diyerek sosyal medya platformu Twitter üzerindeki kişisel hesabından paylaştı.
Suriye’nin Lazkiye kentinde El Nusra ile yan yana savaşan 2. Sahil Tümeni içerisinde yer alan ve elindeki kesik başla poz vermesiyle gündeme gelen AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik, Ağırel'e "Seninle bizzat ben ilgileneceğim" yazdığı görüldü.
Ağırel, az sayıda takipçisi olan Çelik'i görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in de takip ettiğini belirtti.
Ağırel, tehditleri paylaştığı tweet'inde "Bu 'klavye yiğidi'ni tanıyın. Bunlar bir ekipmiş İST3 ekibiymiş. Bu arkadaş orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecekmiş. Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra. Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın" ifadelerini kullandı.
Bu ‘’klavye yiğidi‘’ ni tanıyın.Bunlar bir ekipmiş İST3 ekibiymiş.Bu arkadaş orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecekmiş.— Murat AĞIREL (@muratagirel) August 10, 2021
Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra.
Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın. pic.twitter.com/TkW0SO5CtF
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- İstanbul'da patlama!
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!