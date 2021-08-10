Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi

10 Ağustos 2021 Salı, 19:13

Gazeteci Murat Ağırel, kesik başla poz veren AKP'li Emrah Çelik tarafından tehdit edildi. Ağırel, kendisine yönelik tehdidi "Bu ‘klavye yiğidi’ni tanıyın" diyerek sosyal medya platformu Twitter üzerindeki kişisel hesabından paylaştı.

Suriye’nin Lazkiye kentinde El Nusra ile yan yana savaşan 2. Sahil Tümeni içerisinde yer alan ve elindeki kesik başla poz vermesiyle gündeme gelen AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik, Ağırel'e "Seninle bizzat ben ilgileneceğim" yazdığı görüldü.

Ağırel, az sayıda takipçisi olan Çelik'i görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in de takip ettiğini belirtti.

Ağırel, tehditleri paylaştığı tweet'inde "Bu 'klavye yiğidi'ni tanıyın. Bunlar bir ekipmiş İST3 ekibiymiş. Bu arkadaş orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecekmiş. Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra. Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın" ifadelerini kullandı.