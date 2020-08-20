Gazeteci Nevşin Mengü tehdidi ifşa etti: Nefret dolu insanlar, yazık!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 14:13

Instagram hesabından canlı yayın yaparak gündemi değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, dünkü yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "cuma günü açıklayacağız" dediği "müjde" hakkında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz Medya'ya ait A Haber, Mengü'nün yayınını "Nevşin Mengü, Başkan Erdoğan'ın 'müjde'sini hazmedemedi" diye haberleştirip hedef gösterirken, Mengü'ye çok sayıda tehdit ve hakaret mesajları atıldı.

A Haber’in paylaşımına "Kendilerine haberci diyorlar, yüzleri de kızarmıyor" sözleriyle yanıt veren Mengü, haber paylaşımının altında yapılan tehdit yorumunu da Twitter profilinden paylaştı.

Kendilerine haberci diyorlar, yüzleri de kızarmıyor https://t.co/XU3cboRqA1 — nevsin mengu (@nevsinmengu) August 20, 2020

Yorumda kullanılan, ölüm ve tecavüz tehdidi içeren "Hazmedemeyenlerin çaresi var temiz ucu yanmış yağlanmış kestane kazığı" ifadelerini paylaşan Mengü "Nefret dolu insanlar, yazık!" dedi.

Mengü A Haber’in haberi için ise "Yalan haber, küçümsediğim falan yok. Daha keşfin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Beni konu etmezlerse okuyanları yok anlaşılan. Çapsız adamlar... Videomun linkini aşağıya bırakıyorum merak edenler izleyebilir" ifadelerini kullandı.