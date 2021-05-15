Gazeteci, sokaktaki köpeği av tüfeğiyle öldürdü
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir köpek, gazeteci Koray U. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir köpek, gazeteci Koray Ustabaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Köpeği daha sonra çöp konteynerinin içine atan Ustabaşı gözaltına alındı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Koray Ustabaşı kendi köpeği ve çocuğuyla birlikte gezdikleri sırada bisikletteki çocuğuna sokak köpeğinin saldırdığını ifade etti.
Koray Ustabaşı'nın açıklaması şöyle:
"HAVLIYOR DİYE VURARAK KATLETTİ!"
Gazeteci Zülal Kalkandelen ise yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
Kalkendelen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Edirne iha ajansı muhabiri Koray Ustabaşı, sokakta havlıyor diye dört yavrusu olan bir sokak köpeğini başından tüfekle vurarak katletti! Yasayı geciktirdiğiniz her gün birçok can vahşice öldürülüyor ve katiller cezasız dolaşıyor! Mustafa Yel, Mustafa Sentop"
Edirne @ihacomtr ajansı muhabiri Koray Ustabaşı, sokakta havlıyor diye dört yavrusu olan bir sokak köpeğini başından tüfekle vurarak katletti!— Zülâl Kalkandelen ? (@veganzulal) May 14, 2021
Yasayı geciktirdiğiniz her gün birçok can vahşice öldürülüyor ve katiller cezasız dolaşıyor! @MustafaYel59 @MustafaSentop pic.twitter.com/HhksTZf85f
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