Gazetecilik meslek örgütlerinden gözaltına alınan gazeteciler hakkında açıklama: "Korkmuyoruz, yılmayacağız"

08 Haziran 2020 Pazartesi, 13:34

Gazeteciler Cemiyeti savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, sabah gözaltına alınan gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında açıklama yaptı. “Bu son gözaltılar yine bir korku hikayesi yazılmaya çalışıldığını gösteriyor. Korkmuyoruz, yılmayacağız. Gazeteciler haberi peşinden gitmeye devam edeceklerdir” diyen Bilgin, “Arkadaşlarımızın gözaltına alınmalarını kınıyoruz ve hemen serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” dedi.

'SİYASİ TANSİYONDAKİ ARTIŞIN DEVAMI NİTELİĞİNDE'

Bilgin, üç milletvekilinin teamüllere aykırı ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucu beklenmeden meclis üyeliklerine son verilmesi ile kendini göstermeye başlayan siyasi tansiyondaki artışın devamı niteliğinde gördüğü gazetecilerin gözaltına alınmasını endişe verici bulduğunu kaydetti.

Gözaltına alınan gazetecilerden İsmail Dükel’in Türk medyasında saygın bir yeri olduğunu, halen de TELE 1 kanalının Ankara temsilcisi olduğunu hatırlatan Bilgin, “Arkadaşımıza ‘Gel ifade ver’ dense idi, gelmeyecek mi idi ki gözaltına alınıyor, dört gün gözaltında kalacağı ilan ediliyor? Savcılığa çağrılsa gitmeyecek miymiş Dükel ki sabahın erken saatinde evinden alınıyor” dedi.

“Eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in veciz bir şekilde ifade ettiği gibi demokrasilerde sabah gelse gelse sütçü gelebilir, belki hizmet elemanının sıcak ekmek, kahvaltılık getirmesi olabilir. Üzgünüm ama bir süredir bu güzel ülkede sabah kapı çalındığında insanlar endişe ediyor” dedi.

'SANKİ BİRİLERİ YİNE BİR KORKU HİKAYESİ YAZIYOR'

Dükel gibi Türk medyasında yıllarca emek vererek saygın bir yer kazanan Müyesser Yıldız’ın da halen Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü olduğunu hatırlatan Bilgin, “Bir dönem Ergenekon kumpası sırasında acı çektirilen bu arkadaşımız da şimdi siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alınmış. Sanki birileri yine bir korku hikayesi yazıyor bir yerlerde. Korkmuyoruz, yılmayacağız” dedi.

Bilgin demokrasilerde kimsenin dokunulmaz veya ayrıcalıklı olamayacağını, ister bakan ister gazeteci herkesin sorgulanabileceğini hatırlatarak, “Bu arkadaşlar davet edilse ifade vermeye gelmeyecekler miydi?” diye sordu.

Bilgin Yıldız’ın cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddiasının araştırılması gerektiğini söyledi.

TGS'DEN DE TEPKİ

TGS Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, Yıldız ve Tükel hakkındaki gözaltı kararlarına tepki gösterilerek, "Gazetecilerin haber kaynaklarıyla görüşmesi suç değildir. Bunu suç olarak göstermek, aynı zamanda diğer gazeteciler için de gözdağıdır. Gözaltılar, anayasada güvence altına alınan "Basın Özgürlüğü"ne yönelik doğrudan bir müdahaledir. Ve bu durum, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmaz. İktidar istiyor ki gerçekler yazılmasın, çizilmesin, konuşulmasın. Ancak gazeteciler susmayacak. Bu operasyonun, yeni bir kumpas sürecinin başlangıcı olmaması için uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GDA: HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLEN SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAYACAK

Gazeteci Dayanışma Ağı da Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GDA'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Basın özgürlüğü adına yine kara bir güne uyandık. TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.

Halkın haber alma özgürlüğüne yöneltilen saldırılar bizi yıldıramayacak. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gazetecidir!

Basın özgürlüğü adına yine kara bir güne uyandık. TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.

Halkın haber alma özgürlüğüne yöneltilen saldırılar bizi yıldıramayacak. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gazetecidir! pic.twitter.com/jmndTP32yu — Gazeteci Dayanışma Ağı (@gazeteciagi) June 8, 2020



