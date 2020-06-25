Gazetemiz yazarı ve ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu tahliyenin ardından konuştu

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:14

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

Libya’da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı verildikten 4 saat sonra jandarma Terkoğlu, Çelik ve Keser'i cezaevine en yakın bulunan Karbey dinlenme tesisine bıraktı. Özgürlüklerine kavuşan gazeteciler aileleriyle ve arkadaşlarıyla kucaklaştılar.

'İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIN BURADA OLMASI GEREKİRDİ'

Ardından açıklama yapan Terkoğlu, "Ben bugün tahliye oldum ama Kendi tahliye kararımı içim kan ağlayarak dinledim. Ne bir dakika eksik ne bir dakika fazla içerdeki bütün arkadaşlarım tıpkı benim gibi burda olması gerekiyordu. Müyesser ablanın da burada olması gerekiyordu. Bu dava tıpkı bizim daha önce karşılaştığımız davalar gibi bizi açıkça kaleminizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek için yapılan bir dava. Onlar en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, hukuku kullanarak, insanların üzerinde baskı kurmayı, insanların kalemini kırmayı, insanların yazdıklarını engellemeyi çalışıyorlar. Bizde en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya, araştırmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ise, yaptığı açıklamada 4 aydır gazeteciliğin onurunu savunduklarını söyledi. Bu süre zarfında seslerini duyurmakta zorlandıklarını ifade eden Çelik, davanın siyasi saikler ile açıldığını dile getirdi. Çelik, "Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Başımız dik mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte bize güçlü destek verildi. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser ise, dava süresince kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.