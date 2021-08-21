CANLI | Gaziantep FK-Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11'ler, maç skor kaç kaç?
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
GFK 0-0 BJK
CANLI
1' Ev sahibi maça başladı.
KADROLAR
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nskala, Josef, Salih, Atiba, Ghezzal, N'koudou, Kenan
GAZİANTEP'TE BEŞ EKSİK
Ev sahibi Gaziantep FK, sezonun ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda Jean-Armel Kana-Biyik ve Alexandru Maxim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Angelo Sagal sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, ismi açıklanmayan iki futbolcu ise Covid-19'a yakalanması nedeniyle karantinada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı son şampiyon Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmuyor. İlk haftada evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Mert Günok, kamp kadrosuna alındı.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Akademisyenlerden sert tepki
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması