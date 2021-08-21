CANLI | Gaziantep FK-Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11'ler, maç skor kaç kaç?

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:44

GFK 0-0 BJK

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1' Ev sahibi maça başladı.





KADROLAR

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nskala, Josef, Salih, Atiba, Ghezzal, N'koudou, Kenan

GAZİANTEP'TE BEŞ EKSİK

Ev sahibi Gaziantep FK, sezonun ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda Jean-Armel Kana-Biyik ve Alexandru Maxim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Angelo Sagal sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, ismi açıklanmayan iki futbolcu ise Covid-19'a yakalanması nedeniyle karantinada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı son şampiyon Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmuyor. İlk haftada evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Mert Günok, kamp kadrosuna alındı.