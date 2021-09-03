Gaziantep FK, Muhammet Demir’i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Muhammet Demir’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Demir’i 3 yıllık transfer ettiğini açıkladı.
Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak formamızı giyen golcü futbolcu Muhammet Demir’in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ve Muhammet Demir ile anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir’e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIK OYNAMIŞTI
2020-2021 sezonunda kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü’nde top koşturan Muhammet Demir, başarılı performansıyla taraftarın memnuniyetini kazanmıştı. Demir, Gaziantep ekibinde 31 maça çıkmış 15 gol ve 5 asist yapmıştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları sosyal medya üzerinden "Evine Hoş geldin Muhammet Demir" paylaşımlarında bulundu.
GOLCÜ YUVASINA DÖNDÜ! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/cLqINWuaE8— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 3, 2021
Gaziantep Futbol Kulübümüz, Muhammet Demir ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır! #GaziantepKazanacak— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 3, 2021
Detaylar https://t.co/RVzqbtgwi0 pic.twitter.com/F0ozpUUeQq
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