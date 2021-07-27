Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 çocuk yaralandı.

AA
27 Temmuz 2021 Salı, 09:42
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı
Abone Ol google-news

Huzurlu Yaylası'na giden Ökkeş Ç. (39) yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil Tandır Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan Recep Ç. (4), İdal G. (12), Betül G. (12), Büşra G. (17), Umut D. (12) ve Medine D. (12) yaralandı. 

Yaralılar 112 Acil Sevis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler