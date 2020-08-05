Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:19

Gaziantep’in Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde, Oduncular Sitesi'nin karşısındaki bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.



