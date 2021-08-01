Gaziantep'te facia: Tarım işçileri taşıyan minibüse tır çarptı
Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
"SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"
Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.
Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.
Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
İlgili Haberler
- İstanbul'dan Fethiye'ye tatil yolunda kaza; 4 kişilik aile yaralı
- Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada
- Gelişmekte olan ülke borsaları bu yılki kazancını sildi
- Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı
- ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- Erdoğan ayağına getirtti iddiası
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Yangınlarla mücadele eden Muğla'da da halka çay fırlattı
- Erdoğan'ın Marmaris konvoyu olay oldu!