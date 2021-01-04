Gaziantep’te karbonmonoksit faciası: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti. Sabah işten eve gelen talihsiz adam, karısını ve 2 aylık bebeğini ölü buldu.
Olay Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Bağdatlı, gece işe gitti.
2 aylık bebeği Hayri Hanife üşümesin diye sobayı yakan anne Rabia Bağdatlı bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti.
İşten dönen Mehmet Bağdatlı, eve girdiğinde eşi ve bebeğinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın yaşandığı eve gelen ekipler, anne ve iki aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan anne ve bebeğinin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından aileye teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı