Gaziantep'teki arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Yukarıbayındır Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralı 7 kişiye olay yerinde müdahale etti, bir yaralıyı ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma da kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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