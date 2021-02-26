Gaziantep'teki arazi kavgasında 8 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

AA
26 Şubat 2021 Cuma, 19:49
Gaziantep'teki arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
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Yukarıbayındır Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralı 7 kişiye olay yerinde müdahale etti, bir yaralıyı ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma da kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.


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